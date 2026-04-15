3月訪日外客数3,618,900人3月として過去最⾼を更新 3月の訪⽇外客数は3,618,900人で、前年同月比では .5%増となり3月として過去最高を更新した。また、昨年に続き2年連続で3月までの累計で 1,000万人を突破した。 （日本政府観光局）