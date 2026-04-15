メインシナリオ・・・売り優勢、前日の安値158.60に注目。前日の取引で終値ベースで21日線を下抜いた。目先、売りがやや優勢となりそうだ。14日の安値158.60が最初の関門。安値更新となれば、節目の158.00が意識される。157円台に沈めば、8日の安値157.89や3月19日の安値157.51、さらには3月10日の安値157.28が視野に入る。これらを下抜くと、節目の157.00や3月5日の安値156.46がターゲットになる。 サブシナリオ