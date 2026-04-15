メインシナリオ・・・このところ断続的に直近の高値を更新しながら上昇し、短期の上向きのトレンドが鮮明になっている。14日に2月17日以来の高値水準となる1.3590ドルまで一時上昇しており、2月12日の高値1.3671ドルを上抜けば、2月11日の高値1.3712ドルや2月4日の高値1.3733ドルを試す可能性がある。2月4日の高値1.3733ドルも上抜くようなら、1月27日の高値1.3868ドルが上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡