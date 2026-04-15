埼玉・八潮市の道路陥没事故をめぐって、現場の県道の通行止めが約1年3カ月ぶりに、一部解除されました。2025年1月に八潮市の道路が陥没した事故では、現場周辺を通行止めにして復旧工事が進められ、2026年2月には破損した下水道管の復旧が完了しました。埼玉県は、15日、陥没現場に仮設の橋をかけ車道や歩道を整備して、片側1車線の暫定的な形で県道の通行を再開しました。周辺の住民：大きな一歩が進めたなっていう思いで、感極