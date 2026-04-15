京都大の吉田寮「現棟」京都大が築110年を超える吉田寮「現棟」（京都市左京区）を建て替える方針を決めたことが15日、京大への取材で分かった。老朽化による耐震性の不足に加え、「現代の学生生活に適した学習・居住環境を整備する」必要があると判断した。寮生側は、歴史的建築としての価値を尊重した補修工事などを求めており、反発が予想される。吉田寮は寮生らが運営し、1913年築で木造の現棟は、国内で現役最古の学生寮