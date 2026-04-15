山中に遺棄された遺体は行方不明となっていた、大分県内に住む契約社員の18歳の女性と判明しました。この事件は、3月上旬ごろ大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の無職姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたものです。姫野容疑者の供述などをもとに捜索が行われ、4月12日、山中の崖から遺体が見つかっていました。捜査関係者によりますと、女性の首には刃物でつけられた傷があり、姫野容疑者は「金銭トラブ