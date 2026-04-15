アメリカのトランプ大統領は14日、イタリアのメローニ首相に対し「勇気があると思っていたが、間違っていた」などと述べ、不満を露わにしました。トランプ大統領は14日、イタリアメディアのインタビューで、イタリアのメローニ首相について「勇気があると思っていたが、間違っていた」「イランが核兵器を持っていても気にしない彼女の方が受け入れられない」と批判しました。トランプ大統領はイランへの攻撃を批判しているローマ教