【oo6画集 STRATA】 4月15日 発売 価格：2,700円 【拡大画像へ】 玄光社は、イラストレーターoo6氏の画集「oo6画集 STRATA」を2026年4月15日に発売した。価格は2,700円。 イラストレーターとして活動を始めた2020年から現在までの軌跡を「地層」に見立て、オリジナルのイラストからクライアントワークまでを144ページに余すところなく