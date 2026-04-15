6月22日から28日にかけて、NBAが主催するアジア太平洋地域の男女高校生チームが参加する大会「NBA Rising Stars Invitational」の第2回大会が、シンガポールのOCBCアリーナで開催される。この大会に、日本予選を勝ち抜いた男子の鳥取城北高校（鳥取県）と女子の精華女子高校（福岡県）が日本代表として出場することが決まっている。 同大会は、NBAが世界各国の若き才能を育成・発掘する新たな試みとして