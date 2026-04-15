１５日の東京株式市場は、朝方から買い優勢の地合いとなり、フシ目の５万８０００円台を回復。一時は史上最高値を視界に捉える場面もあったが、その後は上げ幅を縮小した。 大引けの日経平均株価は前営業日比２５６円８５銭高の５万８１３４円２４銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２４億３５３９万株、売買代金概算は９兆２２４１億円。値上がり銘柄数は１０２０、対して値下がり銘柄数は５１８、変わらずは３８銘柄だ