15日にUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦に臨むレアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、前日会見に出席して意気込みを語った。クラブ公式ウェブサイトが伝えている。7日にレアルホームで開催された第1戦では前半41分にFWルイス・ディアス、後半1分にFWハリー・ケインに得点を許し、2点のビハインドを背負う苦しい展開に。29分にFWキリアン・ムバッペの得点で1点差に詰め寄ったものの、