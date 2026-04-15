【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLIT（アイリット）が、日本3rdデジタルシングル 「Bubee」の韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。 ■「韓国語バージョンでもお届けできてうれしい」 日本語バージョンの「Bubee」は、現在放送中のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用されている。 ILLITは所属レーベルBELIFT LABを通じて「爽