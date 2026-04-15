ＪＲ北海道の綿貫社長は、赤字が続く８つの区間いわゆる黄色線区について、「上下分離方式」を軸に自治体と検討する考えを明らかにしました。（ＪＲ北海道綿貫泰之社長）「上下分離方式の検討ということで、鉄道として残していくためには議論が必要だと考え提案している」ＪＲ北海道の綿貫社長は先ほど行われた会見で、赤字が続く８つの区間いわゆる黄色線区について、「上下分離方式」を軸に沿線自治体と検討する考えを明らかに