15日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8260枚だった。うちプットの出来高が5227枚と、コールの3033枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の835枚（1円安6円）。コールの出来高トップは6万2000円の398枚（41円高280円）だった。 コールプット 出来高前日比