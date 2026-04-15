ＪＲ北海道の綿貫社長は、赤字が続く８つの区間いわゆる黄色線区について、「上下分離方式」を軸に自治体と検討する考えを明らかにしました。地元負担を前提に存続を目指す黄色線区ですが、２０２４年度の赤字額はおよそ１４８億円に上っています。区間ごとに見ると、石北線で４９億円、宗谷線は２７億円、釧網線は１９億円などとなっています。沿線自治体や道は、重い費用負担が生じる可能性があるとして慎重な姿勢です。綿貫社長