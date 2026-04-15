16日、薩摩地方は天気が回復し、朝から日差しが降り注ぎ、雲も少なく洗濯日和となるでしょう。大隅地方も一日を通して晴れ、天気の崩れはなく傘の出番はありませんが、朝と昼の寒暖差に注意が必要です。種子島・屋久島地方は一時的に雲が出るものの、雨の心配はなく安定した晴天となる見込みです。奄美地方も多少雲が広がる程度で概ね晴れ、気温は平年並みかやや高い予想です。16日の鹿児島市は最高気温は27℃まで上がる見込み