15日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、2025-26シーズンをもってセッターの雑賀恵斗（24）と倉田朱里（25）、ミドルブロッカーのブリオンヌ・バトラー（27）、アウトサイドヒッターのマッケンジー・メイ（27）と高間来瞳（26）ら5選手が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 千葉県出身の雑賀は市立船橋高校を