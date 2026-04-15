イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、マジックの道に進んだいきさつを明かした。3歳からモデルとして活動した。米国から日本へ帰国した際、キッズモデルから活動をスタート。「『りぼん』とか『なかよし』とか、衣装の『装苑』とか、キッズモデルをしていました」と明かした。所属したのが、初代引