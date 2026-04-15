◇ア・リーグタイガース2−1ロイヤルズ（2026年4月14日デトロイト）タイガースのケンリー・ジャンセン投手（37）が14日（日本時間15日）、本拠でのロイヤルズ戦の9回に今季3セーブ目を挙げ、通算479セーブでMLB単独3位となった。2−1の9回にマウンドに上がり、先頭・トーマスに中前打を許すと、二盗を決められ次打者・ペレスの三ゴロで1死三塁と一打同点のピンチを背負った。それでもパスクアンティノをニゴロに打ち取