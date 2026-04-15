北海道砂川市の要請でヒグマを駆除して猟銃の所持許可が取り消され、3月の最高裁判決で逆転勝訴した男性（77）が返還を求めていた猟銃2丁のうち1丁を、札幌地検が廃棄していたことが15日、代理人への取材で分かった。