京都・清水寺近くの二年坂で記念撮影する訪日客＝1月政府は15日、1〜3月の訪日客による消費額（1次速報）が、前年同期比2.5％増の2兆3378億円だったと発表した。四半期別で過去3番目の高水準だった。3月の訪日客も前年同月比3.5％増の推計361万8900人で、3月としては過去最高を記録した。日中関係悪化で中国人客が大きく減ったが、韓国や台湾などが増えて減少分を補った。今後は中東情勢の混乱に伴う航空便欠航や、運賃高騰な