NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、「NHKAI原則」について見解を示した。AI原則は今月1日に公表。「NHKAI原則は、NHKが公共放送としての責任を果たしつつ、AI技術を安全かつ倫理的に利用・開発するための基本姿勢を示すものです。NHKにおけるすべてのAI利用と開発は、本原則に従うことを約束します」とうたっている。井上会長は「今やAIから距離を置いて日々の暮ら