大統領執務室の外で報道陣に話すトランプ氏＝13日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は14日に公開されたFOXニュースのインタビューの抜粋で、イランとの戦争について「終わりが近づいていると思う。終結間近だとみている」と発言した。トランプ氏は2月末に戦争が始まった数日後から繰り返し勝利を主張し、終結を予告してきたものの、戦闘はその後も続いている。14日にはこれに先立ち、パキスタンの首都