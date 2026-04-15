◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ノックアウトステージ・ラウンド16(日本時間13日〜15日)ノックアウトステージに突入したACLE。日本時間15日までに西地区のラウンド16の戦いが行われ、準々決勝へ駒を進めた8チームが出そろいました。Jリーグのクラブが戦う東地区はすでに準々決勝進出の4チームが決定済み。ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが勝ち残っています。そして13日から15日にかけて西地区のラウンド16の4試