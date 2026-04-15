ファッションモデルでタレントの藤田ニコルが4月14日にInstagramを更新し、雑誌『たまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）春号の表紙を飾ったことを報告した。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。2025年12月に第1子妊娠を報告している。「『たまごクラブ』は妊娠から出産に関する情報を取り上げた雑誌ですが、藤田さんは《たまごクラブは悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれるので沢山読んでいました》