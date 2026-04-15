ＪＲＡは１５日、ダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝と、マイケル・ディー騎手＝ニュージーランド＝に短期免許を交付すると発表した。両騎手の免許期間は４月１８日（土）から６月１７日（水）まで。レーン騎手の身元引き受け調教師は堀宣行調教師＝美浦＝。契約馬主は株式会社ダノックス。ＪＲＡのＧ１は皐月賞（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）から宝塚記念（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル