ベストゴールにはエウベルや辻岡佑真らが選出されたJリーグは4月15日、3月度「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」をはじめとする各賞の受賞者を発表した。J1-EASTの月間MVPには、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が初選出された。期間中に3ゴール1アシストを記録し、好調なチームを牽引した。WESTの月間MVPは、清水エスパルスのFWオ・セフンが初受賞。194cmの長身を活かしたポストプレーや2ゴールを挙げる活躍を見せ