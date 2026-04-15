◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１５日・草薙）巨人の中山礼都外野手（２４）がファームリーグ・ハヤテ戦の試合前練習で２軍に合流した。今季は右翼のレギュラー筆頭候補として挙げられていたが、開幕から状態が上がらず打率１割４分７厘、１打点と低迷。１４日の阪神戦（甲子園）では「８番・右翼」で先発出場したが、４打数無安打に終わっていた。代わって、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１軍に合流