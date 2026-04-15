体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は４月１６日、高崎アリーナで開幕する。２年ぶりの女王返り咲きを目指す宮田笙子（順大）は、１５日の記者会見に出席し、「去年は自分の好きな体操を楽しむ感じで代表とかを考えずにやった１年。今年は代表に戻るという思いでやってきた。変わったのは一番は思いだと思う