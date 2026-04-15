本拠地メッツ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地・メッツ戦に先発登板。今季最多の104球を投げ、7回2/3、4安打7三振1失点の快投し、勝敗はつかなかった。チームは2-1で勝利。4回には一塁へのベースカバーで好プレーを披露したが、敵地実況席はある光景と重ねながら「危険な行為だった」と心配の声があがった。咄嗟に魅せた。1-1の4回1死走者なし、3番ポランコを打ち取った。一塁手フリーマ