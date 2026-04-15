歌手ケイティ・ペリー（41）が、司会者、俳優、モデルのルビー・ローズ（40）から受けた「約20年前の性的暴行」という告発に対し、代理人を通じて全面的に否定した。 【写真】20年前の“事件”を暴露したルビー・ローズ“かっこいい”雰囲気はあるけど… 今月12日にルビーは「Threads」への一連の投稿で、20代の頃にメルボルンのナイトクラブ「スパイス・マーケット」でケイテ