丸亀警察署 投資名目で愛知県の男性（60）から現金500万円をだまし取ったとして、台湾の溶接工の男（22）と名古屋市港区の電気設備工の男（22）が15日、詐欺の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、2人は氏名不詳者らと共謀し、ロマンス詐欺の被害に遭った愛知県の男性（60）からさらに現金をだまし取ろうと考えました。そして2025年12月20日ごろから2026年3月12日までの間、男性にLINEで「計画通りに元本を徐々