サンリオが、2026年でデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェ出現イベント「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」のお披露目会を「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」にて開催。お披露目会では、高さ・幅ともに約3メートルの「ポムポムプリン」の立体オブジェがお目見えし、渋谷の街に寝転ぶ巨大「ポムポムプリンのユニーク」な姿に、会場は笑顔に包まれました☆ サンリオ「ポムポムプリン」巨