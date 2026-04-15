中国の習近平国家主席が15日にロシアのラブロフ外相と会い、両国間でさらに緊密な戦略的疎通をすると明らかにした。習主席は前日に王毅外相の招きで中国を訪問したラブロフ外相と人民大会堂で会い「両国外相は私とプーチン大統領が達成した共同認識を全面的に実践し、戦略的疎通を強化して協同を緊密にしなければならない」と強調した。王外相は14日、ラブロフ外相に漢詩の一節を引用して中ロ協力を強調した。王外相は「中ロ関係は