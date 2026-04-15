トランプ政権2期目の最初の駐韓米国大使にミシェル・パク・スティール元連邦下院議員が13日、指名された。バイデン政権で任命されたフィリップ・ゴールドバーグ大使が昨年1月に離任して以来15カ月ぶりだ。スティール氏は2020年に共和党所属で当選したが、2024年の選挙で惜敗して3選に失敗した政治家だ。韓国系ではソン・キム大使に続いて2人目となる。北東アジア3カ国のうち駐日大使と駐在大使がトランプ政権2期目の初期に任命され