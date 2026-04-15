モデル・タレントの藤田ニコル（28）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。やっと完成したという、こだわりが凝縮された“プライベート空間”を大公開した。【動画】「夢があるお部屋〜」オーダー家具に高級バッグ並ぶ、藤田ニコルの“夢の衣装＆メイク部屋”第1子妊娠中の藤田は「【ROOM TOUR】メイク&衣装部屋を見せちゃいます」と題した動画で、ドレッサーやバッグ収納棚をこだわりの寸法でオーダーしたことを報告。