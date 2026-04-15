今年25周年を迎える東京ディズニーシーできょうから記念イベントが始まりました。【映像】特別な衣装で登場！25周年のTDS記念イベントが開幕東京ディズニーシーは2001年9月4日に開園し、今年25周年を迎えます。15日は25周年を祝う「スパークリング・ジュビリー」のオープニングセレモニーが行われ、記念イベントが始まりました。入口付近では従業員が集まって来園者を迎え入れる特別なおもてなしも行われました。来園者1「お