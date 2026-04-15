京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄容疑で15日朝から自宅の家宅捜索を行い、本格的に捜査を開始しました。京都・南丹市から中継です。13日に遺体が見つかった山林の近くにいます。15日も現場近くには規制線が張られていて、この奥では警察による捜査が続けられています。見つかった遺体については、司法解剖などの結果、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判明しました。