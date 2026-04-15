参議院で今の国会では初めてとなる憲法審査会が開かれ、いわゆる「合区」について、参考人聴取がおこなわれました。平井伸治 全国知事会副会長（鳥取県知事）「我が国の民主主義、地方自治というのは、やはり都道府県を単位として発展してきた。合区の解消にいち早く進んでいただきたい」志摩恭臣 徳島弁護士会合区問題PT座長「本来、東京都民も、鳥取県民も、徳島県民も、同じ日本国民であるのに、合区対象の4県のみ、