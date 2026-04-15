ホルムズ海峡の封鎖を実施しているアメリカ軍は、イランの海上貿易を「完全停止させた」と表明しました。【映像】米軍司令官「イラン港湾封鎖が完全に実施された」と声明アメリカ中央軍のクーパー司令官は14日、「イランの港湾封鎖が完全に実施された」と声明を出しました。「イラン経済の9割は海上貿易により支えられているがアメリカ軍はイランへの海上貿易を完全に停止させた」と強調しています。ウォール・ストリート・