中道改革連合の小川代表政府提出のインテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案を巡り、中道改革連合の修正案が判明した。個人情報やプライバシーの保護といった基本的人権と政治的中立性に配慮する規定を追加するよう求める。政府に対し、少なくとも毎年1回、国会に活動報告することを義務付ける方向だ。関係者が15日明らかにした。法案は衆院内閣委員会で審議が続いている。中道は参院側