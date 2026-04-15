事態は急展開を迎えています。京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童がおととい、遺体で見つかりましたが、警察はけさから、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しています。最新情報を中継でお伝えします。【写真を見る】遺体発見を受け安達結希さんの自宅を家宅捜索 死体遺棄の疑い警察は近隣住宅の防犯カメラなど確認か京都・南丹市遺体発見を受け、安達さんの自宅を家宅捜索安達さんの自宅前の道には今も規制