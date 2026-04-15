4月はまだ半ばですが、鳥取県ではイラン情勢によるエネルギー価格の高騰を受け、早くもクールビズが始まりました。【映像】2週間以上早くクールビズを開始した鳥取県庁の様子鳥取市の午前8時の気温は16.4度で、通勤・通学する人も肌寒さからか上着を着ています。そんな中…。後藤龍彦リポ「こちら鳥取県庁ですがラフな恰好をした職員が目立ちます。まだ4月というのに半袖姿が目立ちますね」鳥取県は、イラン情勢の影響でエネ