日本政府観光局が１５日発表した３月の訪日外国人客数（推計値）は前年同月比３・５％増の３６１万８９００人で、３月として過去最高となった。韓国や台湾などからの訪日客数が伸びた。日中関係悪化の影響が続く中国は５５・９％減の２９万１６００人だった。イスラエルやトルコ、サウジアラビアなど計８か国分を集計した「中東地域」は中東情勢悪化の影響が出始め、３０・６％減の１万６７００人と大幅に減った。