日本維新の会の藤田文武共同代表は15日の記者会見で、自民党の党大会で自衛官と国歌斉唱したことについて「不適切だった」とし、「自民党の意思決定はちょっと迂闊だった」と述べた。【映像】女性自衛官と国歌斉唱した自民党大会（実際の様子）藤田共同代表は「法的にはおそらく問題ないんだろうと思います。しかしながら政治的にはそこは抑制的にやるべきだったんだろうと思いますし、あえて言うなら不適切だったんだという評