15日の県内は、南からの暖かい空気が入り込み気温が上昇しました。気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、くもりとなっているところも次第に雨となるでしょう。日中の気温は上昇し、県内各地で25℃以上の「夏日」となっています。午後3時現在で25℃以上が観測されたのは‥‥‥・阿賀町津川25.9℃（今年最高）・新潟市秋葉区新津25.7 ℃（今年最高）・関川村下関25.1℃（今年最高）・三条25.1℃（今年最高）・魚沼市