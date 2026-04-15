三原舞依さんが織田信成さんとサイドバイサイドでジャンプを決める動画が公開された(C)Getty Imagesフィギュアスケートでバンクーバー五輪男子代表の織田信成さんと、元四大陸選手権女王で今季限りで現役引退した三原舞依さんが共同でインスタグラムを更新し、サイドバイサイドで2人同時にジャンプする動画を公開した。【動画】「ジャンプ揃ってて綺麗」織田信成さんと三原舞依さんのサイドバイサイドインスタには「舞依ちゃん