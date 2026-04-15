アストンマーティンの苦戦は今後も続きそうだ(C)Getty Images今季、開幕から完走がわずか1回と苦戦が続いているアストンマーティンは、トラブル対応に追われながら序盤の3戦を終えた。プレシーズンテストからホンダ製パワーユニットの振動問題や、シャシーの低パフォーマンスが浮き彫りとなり、日本GPでようやくフェルナンド・アロンソが18位完走のリザルトを残したものの、他チームから大きく水をあけられている状況に変わりは