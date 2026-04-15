プロ野球・オリックスは15日、来田涼斗選手を一軍登録、杉澤龍選手の登録を抹消しました。来田選手はオープン戦で打率.357、ファームでは16試合の出場で.351と好調を維持し、今季初昇格のチャンスをつかみました。抹消された杉澤選手は前日の試合で「2番・センター」で出場しましたが、第2打席で右手にデッドボールを受け途中交代。ここまで6試合打率.385だっただけに痛い離脱となりました。