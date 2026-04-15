「Honda CB1000F」タミヤは、プラスチックモデル組み立てキット「1／12オートバイシリーズ」の新製品「Honda CB1000F」を4月18日頃に発売する。Hondaのロードスポーツバイクとして長い歴史を誇るCBシリーズ。その新世代モデルとして、昨年11月に発売されたのがCB1000F。1979年に登場し世界のオートバイファンを熱狂させたCB750F／900Fを引き継ぎ現代風に仕上げられたスタイルが大きな魅力になっている。角張った大型のテールライト